Massa deixa o hopistal em Barcelona O piloto brasileiro Felipe Massa, que ontem sofreu um grave acidente durante testes da Sauber no circuito de Montmeló, na Catalunha, deixou o hospital nesta quinta-feira pela manhã. De acordo com a assessoria de imprensa do piloto, Massa passou uma noite tranqüila, acompanhado do preparador-físico da equipe suíça, Josef Leberer. O acidente aconteceu na quarta volta dos testes, quando uma das rodas se soltou após a quebra da suspensão dianteira. O carro bateu forte contra a mureta de proteção da pista, quando o piloto estava a quase 300 km/h. Massa saiu carro andando; foi levado para o posto médico do circuito e, de lá, para o Hospital Geral da Catalunha, onde passou a noite. Como medida de precaução, os médicos recomendaram ao piloto que evite qualquer tipo de esforço nos próximos dois dias. ?Depois disso, poderá levar uma vida absolutamente normal?, garantiram. Assim que recebeu alta, o brasileiro viajou de volta para a cidade de Wolerall, perto de Zurique, na Suíça, onde está morando. Felipe Massa deverá voltar ao trabalho já na semana que vem. Na terça e na 5ª feira ele realiza testes em Jerez de la Frontera. O Mundial de F-1 começa no dia 7 de março, em Melbourne, na Austrália.