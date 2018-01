Massa desconhece interesse da Ferrari A direção da Ferrari e o próprio piloto já desmentiram a notícia, mas hoje, de novo, eram fortes na Europa os rumores de que o jovem e talentoso brasileiro Felipe Massa pode vir a ser piloto de testes da Ferrari. Massa, paulista de 20 anos, lidera o Campeonato Europeu de Fórmula 3000, com três vitórias em três etapas. Hoje ele testou na pista particular da Alfa Romeo o modelo 156 que disputa o Campeonato Europeu Superturismo FIA e foi mais veloz que o líder da competição, Fabrizio Giovanardi. "O quê?", disse Massa, ao ser perguntado se sabia do boato de que a Ferrari estaria interessada nele. "Não estou sabendo de nada. Fico contente, claro, mas estou surpreso." A escuderia italiana também já havia desmentido a informação, na terça-feira. Hoje, uma agência de notícias voltou a distribuir nota informando que Massa poderia ser o segundo piloto de testes da Ferrari. Massa seria, contudo, o terceiro piloto, já que Luca Badoer e o companheiro de Massa na Alfa Romeo, Giovanardi, são os responsáveis pelos testes do time de Maranello. O talento de Massa já está chamando a atenção do meio automobilístico europeu.