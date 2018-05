Massa divulga trajes especiais para 'despedida' de Interlagos

O fim de semana está sendo realmente especial para Felipe Massa. O brasileiro, que disputa seu último GP do Brasil de Fórmula 1 neste domingo, divulgou, em seu Instagram, os modelos de macacão e capacete que utilizará na corrida.

Meu macacão de hoje obrigado a todos . My race suit for today ! Thanks so much . @alpinestars @williamsmartiniracing Uma foto publicada por Felipe Massa (@massafelipe19) em Nov 13, 2016 às 4:31 PST

Os modelos, personalizados com as cores do Brasil, fazem referência a toda a carreira de Massa. No capacete, predominantemente azul e amarelo, estão várias fotos de momentos e pessoas especiais para o piloto, como a esposa Rafaela, o filho Felipinho, seus pais, além do empresário, Nicolas Todt.

Capacete especial para hoje ! Com muitas fotos de minha carreira nele ! E a cor do Brasil ! My special helmet for today !! Many pictures of my carrier on it . Thanks to @JMD_helmets fantastic Uma foto publicada por Felipe Massa (@massafelipe19) em Nov 13, 2016 às 4:24 PST

Além disso, Felipe já havia divulgado durante a semana o carro em que está disputando os treinos, classificação e também a corrida. Trata-se de um modelo personalizado da Williams, que trocou os nomes dos patrocinadores por "Obrigado" e "Massa".

Muito emocionado com a Homenagem que a @williamsmartiniracing e a @martinibrasil fizeram pra mim, única palavra que eu tenho p dizer é, MUITO OBRIGADO!!!No words for what @williamsmartiniracing @martini did for me, the only thing i can say is THANK YOU!! Uma foto publicada por Felipe Massa (@massafelipe19) em Nov 10, 2016 às 10:13 PST

Apesar de todas as homenagens, Felipe vai ter que mostrar todo o seu talento dentro da pista se quiser ter uma boa despedida em Interlagos. Na corrida deste domingo, o brasileiro largará apenas na 13ª posição, sua pior posição de largada no circuito em toda a carreira.