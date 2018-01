Massa diz inspirar-se em Schumacher Depois de estabelecer nesta sexta-feira em Valência, o melhor tempo no primeiro treino do GP da Espanha de Fórmula 3000, Felipe Massa voltou a falar de Fórmula 1. Ele já foi anunciado, oficialmente, como piloto da Sauber em 2002. "Meu ídolo chama-se Michael Schumacher, por ser bastante arrojado e errar muito pouco. Sempre me inspirei nele e na Fórmula 1 não será diferente." Há uma máxima no automobilismo de que depois de um teste de Fórmula 1, o piloto que não é da categoria deve, necessariamente, voltar a treinar com o seu carro antes de regressar à competição que disputa. "Ela é corretíssima", afirmou hoje Massa, em Valência, falando ao telefone. "Eu parecia um imbecil guiando o meu Fórmula 3000. Fiquei com a sensação de que o carro não acelerava e não freava." No fim do dia, a realidade se restabeleceu e Massa, que corre pela Drako, ficou em primeiro, 1min26s162, quase um segundo mais rápido que o segundo colocado, Massimiliano Busnelli, da Great Wall, 1min27s072. Nesta sexta-feira será definido o grid da prova, a última da temporada, já vencida por Massa. O agora piloto da Sauber sabe que as cobranças serão muitas, principalmente em razão de há muito os brasileiros buscarem substitutos para as gerações de campeões do País que passaram pela Fórmula 1. "Em primeiro lugar quem cobra e muito de mim sou eu mesmo. O segredo do Schumacher é se desligar de tudo na hora que entra no carro." Esse é um dos grandes ensinamentos que Massa pretende assimilar. "Não sei descrever o quanto é grande a minha vontade de disputar a Fórmula 1, se conseguir conquistar metade do que fez o Schumacher já estarei bem feliz." Já nos testes que fez com a Sauber, em Mugello, o engenheiro-chefe da equipe, Jacky Eecklacrt, lhe adiantou a lição sobre não se deixar levar sobre interferências externas. "Deu para ver o quanto importante é essa questão de se isolar enquanto estou na pista, como faz o Schumacher." Massa substituirá a revelação do campeonato, o também jovem Kimi Raikkonen, que irá para a vaga de Mika Hakkinen, na McLaren. Raikkonen marcou pontos quatro vezes este ano, a primeira na sua estréia na Fórmula 1, no GP da Austrália. "As comparações serão inevitáveis, mas isso não me afeta." Será bastante difícil para a Sauber repetir o excelente desempenho deste campeonato, em que ocupa a quarta colocação entre os construtores. Jordan, Benetton, BAR , Jaguar e Arrows, por exemplo, times de estrutura e capacidade de investimento muito maior que a Sauber e que hoje estão atrás na classificação, devem evoluir em 2002. "Tenho plena consciência desse possível avanço, mas minha esperança é que a Sauber também cresça. De qualquer forma, a Sauber é uma excelente equipe para se começar na Fórmula 1." O empresário do piloto, Ricardo Tedeschi, destacou a forma como as negociações foram conduzidas. "Tudo muito claro, honesto. Foi até prazeroso." Dia 5, um dias apenas depois de Massa concluir e impressionar na segunda série de testes com a Sauber, Tedeschi conta que Peter Sauber lhe telefonou manifestando seu interesse na contratação. "Em menos de uma semana ficou tudo acertado." Apesar da própria Sauber anunciar o piloto, o contrato ainda não foi assinado. "Temos um pré-contrato e só não assinamos porque Peter Sauber está do Japão e Felipe na Espanha." São três anos de compromisso, sendo que a opção de renovar ao final das duas primeiras temporadas é da equipe. "Foi um bom negócio para todos, ainda que o nosso foco não fosse o financeiro." Assim como o piloto, Tedeschi deixa claro: "Não temos nada a ver com a Ferrari." Comenta-se que Massa já teria um contrato com a Ferrari, que poderia requisitar o piloto caso ele "exploda" também na Fórmula 1. A Sauber compete com motor Ferrari. "Eu estou muito ansioso para treinar de novo", revelou Massa. "O carro novo ficará pronto apenas no início de janeiro. Preciso me encontrar com eles, para saber da programação e até onde vou morar."