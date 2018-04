Massa diz já ter boa relação com seu companheiro de Ferrari

A possível rivalidade entre Felipe Massa e Fernando Alonso na Ferrari é apontada como uma das atrações da Fórmula 1 em 2010. Mas, pelo menos durante a pré-temporada, os dois pilotos negam qualquer atrito e trocam elogios. Nesta sexta-feira, foi a vez de o brasileiro dizer que a relação entre ambos é ótima.

Veja também:

Massa luta para superar trauma da derrota em 2008

"As coisas começaram extremamente bem. Já começamos a falar sobre o carro, e sobre como fazer para torná-lo competitivo", disse Massa, que revelou sentir-se mais à vontade ao lado do espanhol, em comparação com Kimi Raikkonen, seu companheiro nas últimas três temporadas.

"Conversei mais com Fernando agora do que com Kimi em três anos. Não que isso seja difícil, porque Kimi não gosta de conversar muito. Acho que poderemos ter uma ótima relação, trabalhando muito bem juntos", afirmou o brasileiro.

Nos últimos anos, Alonso criou a fama de não se relacionar bem com seus companheiros de equipe. Em 2007, na McLaren, ele travou uma briga aberta com Lewis Hamilton pela condição de primeiro piloto; nas duas últimas temporadas, teve privilégios técnicos com relação a Nelsinho Piquet.