Massa diz que Ferrari melhorou em Indianápolis

Apesar de ter ficado atrás das duas McLaren nos treinos livres desta sexta-feira para o GP dos Estados Unidos, Felipe Massa disse que a Ferrari melhorou muito em relação à performance na etapa do Canadá, na última semana, quando o brasileiro foi desclassificado e Kimi Raikkonen chegou em quinto lugar. "Não sei se vamos vencer, mas certamente será melhor que no Canadá. Nosso carro parece muito mais competitivo. Estou contente com o equilíbrio que conseguimos hoje [sexta], assim como com a aderência em comparação a Montreal", analisou o brasileiro. "Sempre temos a esperança de vencer e espero que consigamos estar no mesmo nível aqui que em outros anos", completou Massa, lembrando que a Ferrari ganhou todas as provas em Indianápolis desde 2002. Massa também afirmou que seu carro rendeu bem com os dois tipos de pneus utilizados, os macios e os duros. "Agora temos de ver como vamos alterná-los na corrida do domingo. Definitivamente, acho que estamos em muito melhor forma que na semana passada"