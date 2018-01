Massa diz que, se preciso, fará tudo novamente As críticas aos erros que provavelmente lhe custaram a vitória no GP da Malásia, no último domingo, foram pesadas. Por isso, Felipe Massa decidiu se explicar novamente. Nesta sexta-feira já começam os treinos livres do GP do Bahrein, terceira etapa do campeonato, e é bom as coisas ficarem claras. ?Insisto, se amanhã eu me encontrar na mesma situação da prova de Sepang, farei o mesmo. Apenas espero que dessa vez dê certo.? As cobranças têm sido muitas porque pilotos como Fernando Alonso, ex-campeões (Jackie Stewart é um deles) e até o principal dirigente da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, prognosticaram Massa como o maior candidato ao título este ano. E tudo o que conseguiu, até agora, foram 7 pontos. Mesmo se Alonso não fizer ponto algum no circuito de Sakhir, no domingo, com sua McLaren cada vez mais eficiente, e Massa vencer com a Ferrari, ainda não ultrapassará o espanhol na classificação. A pergunta mais freqüente a respeito do comportamento de Massa na pista se refere a sua eventual precipitação no início da prova. Depois de perder a primeira e a segunda posições para Alonso e seu companheiro, Lewis Hamilton, logo após a largada, o piloto da Ferrari tentou de todas as formas ultrapassar o jovem inglês para procurar, depois, se aproximar de Alonso. ?Se não ganhasse sua posição, minha corrida estava perdida. O máximo que conseguiria seria o terceiro lugar?, disse o brasileiro. ?Como eu pararia na 17.ª volta e Hamilton depois, não daria para na operação de pit stop tentar a ultrapassagem. Era aquilo ou o 3.º lugar. Não queria ficar atrás da McLaren o tempo todo?, confessou Massa. A maioria entende e até elogia sua determinação e coragem, mas não deixa de reconhecer seu erro. ?Sim, eu o cometi, mas poderia também sair à frente do Hamilton. Não estou desapontado, na vida você tem de arriscar.? A visão de quem está de dentro do carro, explicou o piloto da Ferrari, é mais limitada dos que se encontram fora. ?Lá dentro, com as informações de que dispunha, fiz o certo.? Além disso, Massa afirmou que o carro não foi o mesmo da etapa de abertura do Mundial, na Austrália. ?Verdade, não sabemos o porquê. Também é preciso dizer que tanto eu quanto o Raikkonen perdemos posições na largada e, no tráfego, não dá para impor nossa real velocidade.? Reconheceu, contudo, o avanço da McLaren. ?Deram importante passo adiante e não sei se a venceríamos na Malásia.?