Massa diz que se vê como candidato ao título da F1

MADONNA DI CAMPIGLIO - Sem conquistar um vitória na Fórmula 1 desde 2008, quando foi vice-campeão do Mundial de Pilotos, o brasileiro Felipe Massa garantiu nesta quinta-feira que pode dar a volta por cima e lutar pelo título nesta temporada. "Eu acredito em mim, sei que posso ser campeão, sei que posso vencer e voltar a ser tudo aquilo que fui em minha carreira inteira", afirmou Massa, em Madonna di Campiglio, na Itália, no tradicional evento que marca o início da temporada da Ferrari.

Para ser competitivo novamente, o piloto brasileiro aposta na recuperação que teve na segunda metade, quando pontuou em todas as corridas e subiu ao pódio duas vezes, encerrando um jejum que vinha desde 2010. "Não foi o carro que mudou muito após agosto, também houve uma mudança do meu lado", disse Massa, admitindo que o aspecto psicológico pesou para a sua recuperação.

"Talvez eu não estivesse gostando tanto do meu trabalho, talvez eu não estivesse feliz. Mas agora eu estou feliz. Quando entro no carro e me divirto, você consegue fazer o trabalho da melhor maneira possível. Assim, acho que é possível ter um ano como o de 2008", disse o brasileiro.

De contrato renovado, Massa espera voltar a repetir os melhores momentos da sua passagem pela Ferrari. "O que nós fizemos na segunda metade do campeonato foi um pouco de treinamento para este. Eu quero ser competitivo do começo ao fim, quero voltar a vencer e se capaz lutar pelo título. Eu já fiz isso no passado e não esqueci", afirmou.

Em 2013, Massa vai participar da sua oitava temporada pela Ferrari. O piloto brasileiro tem o vice-campeonato de 2008 como melhor resultado e conquistou 11 vitórias pela escuderia italiana, mas a última delas foi no GP do Brasil de 2008.