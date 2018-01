Massa diz que temporada não será fácil O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, insistiu, nesta quarta-feira, que a atual temporada da Fórmula 1 não será fácil para a escuderia italiana, apesar da tranqüila vitória de seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen no primeiro GP do ano. Ele se prepara para treinar, à partir desta quinta às 23 horas (10 horas de sexta-feira na Malásia), visando a etapa da Malásia. "Eu venho acompanhando as especulações da mídia após o Grande Prêmio de Melbourne, que ganharemos o campeonato com facilidade, mas não será nada fácil para a Ferrari," afirmou Massa, que acrescentou: "Mas é verdade que eu tenho um bom carro." O piloto brasileiro, que foi o segundo na última sessão de treinos realizadas no circuito de Sepang, palco da próximo GP da temporada, no próximo domingo, na Malásia, falou que o importante durante a semana é acertar todos os detalhes que levam à vitória na próxima prova. "Na corrida anterior não conseguimos o pódio, mas tivemos um problema com nosso carro e com a resolução dele, o próximo passo é que as duas Ferrari terminem na frente." "Mas isso não é fácil, mesmo com um bom carro e uma equipe que trabalha afinada e com muita vontade. Tenho confiança que iremos bem neste final de semana, o que não quer dizer que nossos objetivos serão alcançados sem esforço", avisou Massa. Diferente de alguns rivais, a Ferrari não irá introduzir qualquer novidade em seus carros para o Grande Prêmio da Malásia, mas apesar disso, Massa acredita que os dois pilotos virão forte para a prova devido ao maior conhecimento do carro. "Correremos com o mesmo carro que em Melbourne e isso pode melhorar nossa performance, pois estaremos ainda mais familiarizados com ele", concluiu o piloto brasileiro. Preparação intensa Felipe Massa contou que esperou a corrida de Kuala Lumpur nas Ilhas Maldivas, no oceano Índico, para se ambientar ao clima do país e da hora da corrida (previsão de forte calor e até chuva). ?A prova da Malásia é a mais difícil do ponto de vista físico, em razão do calor intenso, por isso me preparei realizando corridas, além de jogar tênis e andar de bicicleta?, disse. ?Não estou com meu treinador pessoal, mas creio estar em boa forma.? (Com Livio Oricchio)