Massa diz que vai correr no Japão Peter Sauber queria encontrar uma desculpa para substituir Felipe Massa na sua equipe, sem que a Fórmula 1 inteira entenda a razão, e conseguiu: argumentando que a perda de 10 posições no grid na próxima etapa do Mundial, imposta a Massa no GP da Itália, iria comprometer sua prova, a equipe oficializou nesta sexta-feira que o alemão Heinz-Harald Frentzen corre no seu lugar o GP dos EUA, dia 29. "Claro que estou chateado, mas entendo a posição da Sauber", disse Massa. "Fui informado de que vou disputar o GP do Japão", afirmou.