Massa domina 1.º treino livre na Malásia Como previsto, Ferrari e McLaren dominaram a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, realizada na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília), sob calor de 33ºC - 51ºC na pista - no autódromo de Sepang. Felipe Massa foi o mais rápido, com o tempo de 1min34s972, seguido de Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen, nesta ordem. Se Massa dominou o treino, o outro brasileiro da F-1, Rubens Barrichello, mais uma vez teve problemas com sua Honda e não passou do 19.º lugar, uma posição à frente do companheiro de equipe, o inglês Jenson Button. A segunda sessão de treinos livres está marcada para as 3 horas desta sexta-feira (horário de Brasília). Confira os tempos da primeira sessão: 1.º - Felipe Massa (BRA) - Ferrari - 1min34s972 2.º - Fernando Alonso (ESP) - McLaren - 1min35s220 3.º - Lewis Hamilton (ING) - McLaren - 1min35s712 4.º - Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari - 1min35s779 5.º - Nico Rosberg (ALE) - Williams - 1min36s308 6.º - Mark Webber (AUS) - Red Bull - 1min36s522 7.º - Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min36s597 8.º - Kazuki Nakajima (JAP) - Williams - 1min36s885 9.º - Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min37s052 10.º - Robert Kubica (POL) - BMW - 1min37s121 11.º - David Coulthard (ESC) - Red Bull - 1min37s484 12.º - Sebastien Vettel (ALE) - BMW - 1min37s837 13.º - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Toro Rosso - 1min37s882 14.º - Heikki Kovalainen (FIN) - Renault - 1min38s143 15.º - Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min38s300 16.º - Adrian Sutil (ALE) - Spyker - 1min38s720 17.º - Takuma Sato (JAP) - Super Aguri - 1min38s966 18.º - Scott Speed (EUA) - Toro Rosso - 1min39s130 19.º - Rubens Barrichello (BRA) - Honda - 1min39s234 20.º - Jenson Button (ING) - Honda - 1min39s331 21.º - Anthony Davidson (ING) - Super Aguri - 1min39s357 22.º - Christijan Albers (HOL) - Spyker - 1min40s074