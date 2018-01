Massa e Bernoldi disputam a Jordan Felipe Massa, que terminou o Mundial de Fórmula 1 em 12º lugar, com quatro pontos pela Sauber, e Enrique Bernoldi (20º, sem nenhum ponto pela Arrows) são candidatos a vaga na Jordan, que confirmou nesta quarta-feira a saída do japonês Takuma Sato. Os pilotos brasileiros cotados pela equipe concorrem com o irlandês Eddie Irvine, ex-Jaguar.