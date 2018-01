Massa é campeão da F-3000 européia Com a vitória deste domingo no GP da Alemanha, disputado em Nurburgring, a quinta etapa na temporada, Felipe Massa conquistou o título da Fórmula 3000 Européia. Foi o terceiro campeonato consecutivo vencido pela nova sensação do automobilismo brasileiro desde a sua chegada à Europa. Ano passado, ele chegou em primeiro na Fórmula Renault Européia e Italiana. "Agora posso pensar com maior tranqüilidade no meu teste com a Sauber", afirmou o piloto paulista de 20 anos. Nesta terça-feira, Massa inicia no circuito de Mugello, na Itália, uma série de três dias de testes para a equipe da Fórmula 1. A exemplo do que ocorreu com Kimi Raikkonen, que sensibilizou o suíço Peter Sauber desde o início, se o brasileiro comprovar com o carro de F1 todo o enorme talento demonstrado desde o kart, ele será o próximo representante do País no Mundial, já no ano que vem. "Tenho consciência da importância desse treino para a minha carreira", falou. O piloto desejava definir a conquista do título da Fórmula 3000 na Alemanha, antes da etapa final do campeonato, dia 7 em Valência, na Espanha. Apesar de Massa negar, comenta-se que ele tem um contrato com a Ferrari, o que também teria facilitado a aproximação da Sauber, já que o time de Peter Sauber compete com o motor italiano. Depois do sucesso de Raikkonen, contratado pela McLaren, muita gente importante da Fórmula 1 estará atenta ao que Massa irá fazer em Mugello. "Primeiro quero aprender os recursos que um modelo de Fórmula 1 oferece para, no terceiro dia, tentar se veloz para valer", explicou.