Massa é confirmado na Ferrari O piloto Felipe Massa foi confirmado na manhã desta terça-feira como o piloto da Ferrari para a temporada 2006, em susbtituição a Rubens Barrichello, que no final do ano deixa a equipe e se transfere para a BAR. Massa - que hoje corre pela Sauber - assinará contrato de 1 ano de duração, mas o compromisso poderá ser prorrogado dependendo do futuro do alemão Michael Schumacher, que tem contrato com a escuderia até o final do ano que vem. ?Estou muito feliz e orgulhoso de correr na Ferrari em 2006. Maranello tem acreditado em mim desde 2001, quando ainda nem havia estreado na Fórmula 1. Agora, estou em minha terceira temporada como piloto da Sauber e também posso contar com um ano de experiência como piloto de testes da Ferrari, uma experiência que ajudou enormemente no meu crescimento.?, disse o piloto brasileiro. ?Me sinto pronto para este novo desafio, que é mais importante de minha carreira. Estou consciente das responsabilidades que ele representa e não posso esperar para ser parte de uma equipe como a Ferrari, junto com o melhor piloto do mundo, Michael Schumacher. Quero agradecer a Peter Sauber por ter confiado em mim nestes últimos três anos. Vou me esforçar ao máximo nas últimas seis corridas da temporada para conseguir os melhores resultados possíveis para a equipe," finalizou. Veja a nota oficial da Ferrari, publicada no site de Massa: ?A Ferrari comunica ter exercido a seu favor uma opção renovável existente no acordo que liga o piloto Felipe Massa à escuderia de Maranello desde 2001. Portanto, o acordo significa que Felipe Massa correrá pela equipe na temporada de 2006. Rubens Barrichello deixará a escuderia no final de 2005, depois de uma bem-sucedida e gratificante colaboração iniciada em 2000 e que contribuiu, até agora, para a conquista de cinco campeonatos mundiais de construtores. Maranello, 2 de agosto de 2005?