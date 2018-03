Massa é nono no primeiro dia de testes para Corrida de Duplas da Stock Car

As atividades nesta quinta-feira no autódromo de Interlagos ficaram marcadas pela primeira experiência de Felipe Massa em um evento oficial da Stock Car. No dia do início da pré-temporada, que culminará na disputa da Corrida de Duplas no sábado, com o ex-Fórmula 1 tendo Cacá Bueno como parceiro. Juntos, eles ficaram na nona colocação, com a marca de 1min36s442.

+ De volta a Interlagos, Felipe Massa abre chance de se fixar na Stock Car

+ Ricciardo supera Ferrari e Mercedes e crava melhor tempo da pré-temporada da F-1

"É um dia como se eu estivesse saindo do kart para o fórmula. É algo completamente diferente dirigir um carro de turismo, então é uma experiência nova para mim. A maneira em que é preciso fazer as curvas é algo que ainda estou me acostumando. A carga aerodinâmica é bem diferente, enquanto no F-1 você consegue atacar a curva muito antes, aqui é preciso ter bastante cuidado porque o carro é bem mais pesado", analisou Massa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A prova da Stock neste fim de semana será a primeira de Massa desde a sua aposentadoria na Fórmula 1, que se deu ao fim da temporada 2017 da Fórmula 1. E ele admitiu ter encontrado dificuldades nas primeiras voltas, mas exibiu otimismo com a possibilidade de ajudar Cacá Bueno a melhorar o carro da Cimed Racing nas próximas atividades.

"Foi um dia difícil para nós, mas na parte final do dia eu já estava bem mais confiante no carro e que estamos no caminho certo. Depois que o Cacá andou eu tive uma dimensão melhor onde podemos melhorar e estou feliz por essa melhora. É um carro de corrida bem diferente da F-1 e o segredo é entender o limite do carro. Você sair e andar com o carro é muito fácil, mas buscar o limite é o grande desafio da Stock Car, principalmente nessa disputa por décimos de segundo", disse.

Os treinos livres serão realizados nesta quinta-feira em Interlagos e a sessão de classificação está agendada para a sexta. No dia seguinte, então, a temporada da Stock começará com a largada da prova agendada para as 13h30.

O melhor tempo da quarta-feira foi de Ricardo Zonta e do belga Laurens Vanthoor, com a marca de 1min35s728. Lucas Di Grassi, atual campeão da Fórmula E, e Augusto Farfus se destacaram e ficaram em segundo lugar, sendo apenas 0s132 dos mais lentos do que os líderes. A dupla formada pelo atual campeão Daniel Serra e João Paulo Oliveira terminou o dia na terceira posição. Já Rubens Barrichello e Filipe Albuquerque ficaram em 11º lugar.