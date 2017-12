Massa é o mais rápido em Barcelona O piloto brasileiro Felipe Massa (Sauber) foi o mais rápido do dia na terceira etapa de treinos que várias equipes de Fórmula 1 realizam no circuito da Catalunha, na Espanha. Massa encerrou a sessão de hoje com o tempo de 1min.14s.661, ficando à frente dos dois pilotos da Toyota - o italiano Jarno Trulli (1.14.881) e o alemão Ralf Schumacher ( 1.14.994). Veja os tempos desta quinta-feira em Montemló: .1. Felipe Massa (BRA) Sauber Petronas 1.14.661 - 71 voltas .2. Jarno Trulli (ITA) Toyota 1.14.881 - 96 .3. Ralf Schumacher (GER) Toyota 1.14.994 - 95 .4. Mark Webber (AUS) Williams BMW 1.15.244 - 80 .5. Vitantonio Liuzzi (ITA) Red Bull Cosworth 1.15.351 - 89 .6. Giancarlo Fisichella (ITA) Renault 1.15.404 - 86 .7. Antonio Pizzonia (BRA) Williams BMW 1.15.546 - 49 .8. Juan Pablo Montoya (COL) McLaren Mercedes 1.15.828 - 55 .9. Alex Wurz (AUT) McLaren Mercedes 1.15.871 - 106 10. Luca Badoer (ITA) Ferrari 1.16.095 - 46 11. Christian Klien (AUT) Red Bull Cosworth 1.16.256 - 98 12. Marc Gené (ESP) Ferrari 1.16.859 - 106 13. Enrique Bernoldi (BRA) BAR Honda 1.16.864 - 114 14. Jenson Button (GBR) BAR Honda 1.16.916 - 44 15. Franck Montagny (FRA) Renault 1.17.497 - 31