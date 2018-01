Massa é o mais rápido, Nelsinho bate Felipe Massa, com Sauber, foi o mais rápido dos 17 pilotos da Fórmula 1 que iniciaram nesta terça-feira novo período de testes no circuito espanhol de Jerez De La Frontera. Nelsinho Piquet também participou e andou pela primeira vez com um carro da BAR, ficando em 16º. Rubinho Barrichello foi o 9º com a Ferrari. "Não me pergunte o que aconteceu porque também não sei", disse o surpreso Felipe Massa, depois do teste. Seu companheiro de equipe, o ex-campeão mundial Jacques Villeneuve foi o último colocado do dia. Massa estreou o segundo chassi C24 e disse que adaptou-se rapidamente ao traçado e utilizou-se, praticamente todo o tempo, dois jogos de pneus velhos. Os pilotos tiveram alguns acidentes. Villeneuve saiu diversas vezes da pista e Nelsinho Piquet bateu forte no muro de segurança mas nada sofreu. O piloto Takuma Sato, tentando imprimir mais velocidade a sua BAR, acabou perdendo o aerofólio traseiro na reta principal mas conseguiu controlar o carro. Os carros da BAR não andaram bem. O piloto de testes Anthony Davidson foi o 14º e Takuma Sato o 15º. Os carros da equipe saem muito de frente. O problema até agora não foi resolvido. Mas os técnicos esperam que testes com diversos componentes em Jerez possa resolver o problema. Nelsinho, que ganhou o direito do teste nesta terça depois de conquistar o título da F-3 inglesa, só participou dos treinos coletivos. "Tive uma melhora considerável em relação aos meus testes anteriores, já que estava mais adaptado ao carro e também conhecia o circuito. O mais importante é que andei praticamente no mesmo rítmo dos demais pilotos da BAR que estão bem mais experientes. Estou satisfeito com o resultado", disse Piquet. Na Williams, o alemão Nick Heidfeld, que desbancou Antonio Pizzonia na briga pela segunda vaga da equipe, foi mais rápido do que o australiano Mark Webber. Nick foi o 7º enquanto Webber marcou o 10º tempo. Os testes continuam nesta quarta e quinta-feiras. Classificação: 1º - Felipe Massa, Sauber, 1min17s501; 2º - Jarno Trulli, Toyota, 1min17s699; 3º - Ricardo Zonta, Toyota, 1min18s177; 4º - Juan Pablo Montoya, McLaren, 1min18s248; 5º - Pedro de la Rosa, McLaren, 1min18s554. Rubinho marcou o 9º tempo com 1min19s220 e Piquet o 16º com 1min20s855.