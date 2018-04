Massa é punido e larga em nono no GP da Espanha

Os comissários de pista entenderam que Massa bloqueou o australiano Mark Webber, da Red Bull, durante a segunda parte da sessão classificatória. Assim, puniu o brasileiro, o que favoreceu o francês Romain Grosjean, da Lotus, que herdou o sexto lugar, também o próprio Webber, que começará a prova da sétima colocação, e o mexicano Sergio Pérez, da McLaren, que largará da oitava posição.

O mexicano Esteban Gutiérrez também foi punido com a perda de três posições no grid de largada do GP da Espanha por ter atrapalhado o finlandês Kimi Raikkonen, durante a primeira fase do treino de classificação. Assim, ao invés de largar da 16ª posição, vai começar a prova do 19º lugar.

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, é o pole position do GP da Espanha, e dividirá a primeira fila com o inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, atual tricampeão mundial e líder do campeonato.

Confira como ficou o grid atualizado do GP da Espanha, que tem largada prevista para as 9 horas (de Brasília) deste domingo:

1º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min20s718

2º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min20s972

3º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min21s054

4º. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min21s177

5º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min21s218

6º. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min21s308

7º. Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min21s570

8º. Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1min22s069

9º. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min21s219

10º. Paul di Resta (ESC/Force India) - 1min22s233

11º. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min22s127

12º. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min22s166

13º. Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min22s346

14º. Jenson Button (ING/McLaren) - 1min22s355

15º. Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1min22s389

16º. Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min23s260

17º. Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min23s318

18º. Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min24s661

19º. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min22s793

20º. Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min24s713

21º. Max Chilton (ING/Marussia) - 1min24s996

22º. Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min25s070