Massa e Rubinho são os mais rápidos em Montmeló Dois pilotos brasileiros foram muito bem na quarta jornada de treinos que várias equipes de Fórmula 1 realizaram nesta quinta-feira no circuito catalão de Montmeló, nas proximidades de Barcelona. Felipe Massa, da Ferrari, foi o mais rápido. Ele deu 73 voltas e marcou o melhor tempo do dia, com 1min:15s.970 - muito à frente de seu companheiro de equipe o alemão Michael Schumacher, que foi apenas o oitavo, ao marcar 1:16.907. Massa já havia sido o mais rápido na quarta-feira com o tempo de 1:15.664. Rubens Barrichello (Honda) também foi bem hoje. Marcou o segundo tempo do dia (1min:16s.361), chegando à frente de companheiro de equipe, o britânico Jenson Button, que foi o quinto (1:16.739). Veja os tempos desta quinta-feira em Montmeló: 1. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:15.970 (73 voltas) 2. Rubens Barrichello (BRA/Honda) 1:16.361 (66) 3. Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) 1:16.365 (68) 4. Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) 1:16.549 (89) 5. Jenson Button (ING/Honda) 1:16.739 (81) 6. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:16.754 (109) 7. David Coulthard (ESC/Red Bull) 1:16.885 (43) 8. Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:16.907 (78) 9. Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:17.250 (85) 10. Ralf Schumacher (ALE/Toyota) 1:17.506 (71) 11. Vitantonio Liuzzi (ITA/ToroRosso) 1:17.590 (93) 12. Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) 1:17.741 (65) 13. Robert Kubica (POL/BMW Sauber) 1:17.992 (93) 14. Pedro M. De la Rosa (ESP/McLaren) 1:18.258 (47)