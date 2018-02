Massa elogia Ferrari e diz que está pronto para a estréia Com o bom desempenho da Ferrari nos últimos treinos da Fórmula 1 no Bahrein, o brasileiro Felipe Massa disse nesta quinta-feira que acredita que a escuderia italiana está na frente das demais competidoras em termos de ajustes. Além disso, o piloto contou que se sente preparado para a estréia na Austrália, no dia 18 de março. "Acredito que estamos muito forte no conjunto. Espero que tudo continue assim para a estréia", contou Massa em entrevista à revista Autosport. "Demos um grande passo quando se fala em acerto aerodinâmico. Particularmente, estou muito otimista e pronto para começar a temporada." Massa, que corre ao lado do finlandês Kimi Raikkonen, ainda falou do principal rival da Ferrari, que é o espanhol Fernando Alonso, da McLaren. "Ele venceu os dois últimos campeonatos, pela Renault, e é muito bom. Vamos nos empenhar para mostrar que a Ferrari tem condições de brigar pela ponta." Com relação ao título, o brasileiro se mostrou cauteloso. "Para conquistar um título você precisa de muitas coisas como sorte, consistência e velocidade. Se conseguir colocar todos esses fatores em prática, vou me transformar na pessoa mais contente do mundo."