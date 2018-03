Massa elogia Mercedes e se diz surpreso com desempenho da Ferrari

De volta ao comando de uma Williams, após anunciar a aposentadoria no fim da temporada passada, Felipe Massa ficou satisfeito com o rendimento do novo carro da equipe, mas não escondeu a surpresa pelo bom rendimento da Mercedes e da Ferrari no primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, no Circuito da Catalunha, em Montmeló, na Espanha.

Para o piloto brasileiro, Mercedes e Ferrari já despontam como possíveis favoritos para o Mundial deste ano. "Acho que as duas equipes estão bem fortes. Foi apenas o primeiro dia, mas o que eu posso dizer é que eles se tornaram competitivos muito rapidamente. Rapidamente, fizeram grandes voltas. E, quando isso acontece, significa algo na briga pelo campeonato", afirmou Massa.

Terceiro mais veloz do dia, o brasileiro só ficou atrás justamente da Mercedes de Lewis Hamilton e da Ferrari de Sebastian Vettel. Massa foi três décimos mais lento que o inglês, e dois acima do piloto alemão.

Apesar da maior velocidade exibida por Hamilton, o brasileiro se mostrou mais surpreso com o ritmo da Ferrari. Isso porque o inglês e Massa usaram pneus macios em suas voltas mais rápidas. Vettel, por sua vez, estava com pneus médios, considerados mais lentos que os macios. "A Ferrari fez uma volta muito boa com pneus médios", frisou Massa. "O carro deles parece muito bom."

Um dos veteranos do atual grid da F-1, Massa comparou o carro novo da Williams com o modelo do ano passado, com design e aerodinâmica bem diferentes por causa da mudança no regulamento técnico que aconteceria antes do início da temporada 2017. "Existe uma grande diferença. Tive uma sensação boa do ponto de vista da pilotagem", avaliou o brasileiro.

Com as alterações no regulamento técnico, os novos carros da F-1 são maiores e com pneus mais largos. Para a adaptação, os monopostos também contam com asas dianteira e traseira maiores. A previsão é de que os carros da temporada 2017 sejam até cinco segundos mais velozes do que os de 2016.

"O carro tem muito mais pressão aerodinâmica, maior aderência nas curvas, com pneus também mais aderentes. Assim, o comportamento do carro também é diferente nas curvas. Você pode atacar mais [a curva], buscar mais velocidade em cada uma delas", analisou Massa, que voltará a testar pela Williams na quarta-feira. Nesta terça será a vez do jovem Lance Stroll.

Massa havia anunciado sua aposentadoria no fim da temporada passada, ao se ver sem espaço nas grandes equipes para estender sua permanência na F-1. No entanto, ganhou uma nova chance na Williams em razão da saída do finlandês Valtteri Bottas rumo à Mercedes, que perdera o alemão Nico Rosberg, aposentado, no fim do ano.