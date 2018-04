Massa elogia Mercedes, mas prevê Ferrari forte em prova

O fato de a Mercedes ter despontado como favorita a conquistar a pole no treino de classificação deste sábado também não tira a confiança de Massa, apesar de o traçado de rua monegasco permitir poucas chances de ultrapassagens aos pilotos.

"Agora nós iremos avaliar todos os dados coletados nos treinos para tentar encontrar a direção certa a seguir, porque aqui é vital ter um carro que é competitivo na classificação para o grid e com desempenho consistente na corrida. A Mercedes tem mostrado que é está mais rápida e não vai ser fácil ficar à frente dela no treino classificatório, mas tenho certeza de que temos o que é preciso para brigar com eles", ressaltou.

Já ao falar sobre o seu desempenho nesta quinta, Massa festejou o fato de ter conseguido ser regular em uma pista que exige tanto dos pilotos como é a de Montecarlo. "O final de semana começou com o pé direito, o carro se comportou bem e consegui encontrar um bom ritmo. Terminei entre os cinco primeiros nas duas sessões, o que é importante em um evento tão imprevisível como o GP de Mônaco", salientou.