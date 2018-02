Massa encerra os treinos no Bahrein como o mais rápido Pelo terceiro dia consecutivo, o brasileiro Felipe Massa liderou os treinos da Fórmula 1 no Circuito de Sakhir, no Bahrein. O piloto da Ferrari marcou nesta quinta-feira, na última sessão antes da estréia no Mundial, o tempo de 1min29s989 para a mais rápida de suas 45 voltas. A marca de Massa, que foi o piloto que menos andou nesta quinta (só 45 voltas), foi a melhor registrada nas duas semanas de testes no Bahrein, superando inclusive o tempo (1min30s469) obtido pelo alemão Nick Heidfeld, da BMW Sauber, na última sexta-feira. O bicampeão Fernando Alonso, que gastou o seu dia de folga na última quarta para espionar a Ferrari de Massa, foi apenas o quinto colocado - ele deu 113 voltas na pista. Atrás do espanhol apareceu Rubinho Barrichello, que conseguiu o sexto tempo com a Honda. Agora, as 11 escuderias da Fórmula 1 se concentrarão para a estréia na temporada, que acontecerá no dia 18 de março, com o Grande Prêmio da Austrália. Até lá, algumas equipes ainda devem realizar testes particulares, como a Toyota. Os tempos desta quinta-feira: 1.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min29s989 (45 voltas) 2.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min30s384 (61) 3.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min30s498 (64) 4.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min30s534 (77) 5.º Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min30s564 (113) 6.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min31s067 (118) 7.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min31s354 (90) 8.º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min31s500 (124) 9.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min31s589 (66) 10.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min31s720 (83) 11.º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min31s742 (92) 12.º Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1min31s751 (98) 13.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min31s791 (81) 14.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min31s837 (97) 15.º Franck Montagny (FRA/Toyota) - 1min32s264 (119) 16.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min33s357 (53)