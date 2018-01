Massa escapa ileso de acidente O piloto brasileiro Felipe Massa (Sauber) e o italiano Giancarlo Fisichela (Jordan) escaparam ilesos hoje de acidentes no circuito de Cheste, em Valencia, na Espanha, onde várias equipes de Fórmula 1 realizam testes. O italiano, que havia marcado o quinto melhor tempo do dia, bateu de traseira no muro na terceira curva do circuito. Felipe Massa bateu contra a proteção de pneus ao final de uma reta, depois que o carro ficou sem o bico. Nenhum deles sofreu qualquer tipo de ferimento. A exemplo do que já havia ocorrido ontem, a Sauber voltou a dominar os treinos nesta quinta-feira. O alemão Nick Heidfield fez o melhor tempo, ao cravar 1:12.412 na melhor de suas 73 voltas. O colombiano Juan Pablo Montoya (Williams) fez o segundo tempo do dia, com 1:13.730 e Felipe Massa foi o terceiro (1:14.216). Com a movimentação de hoje, Jordan, Sauber e Renault encerraram os testes em Valencia. Williams, BAR, Arrows e Minardi treinam até amanhã. Veja os tempos de hoje em Valencia: 1.- Nick Heidfield Sauber 1.12.412 (73 voltas) 2.- Juan Pablo Montoya Williams 1.13.730 ( 77) 3.- Felipe Massa Sauber 1.14.216 (22) 4.- Ralf Schumacher Williams 1.14.621 (63) 5.- Giancarlo Fisichella Jordan 1.14.646 (18) 6.- Antonio Pizzonia Williams 1.14.742 ( 44) 7.- Anthony Davidson BAR Honda 1.14.879 ( 53 ) 8.- Jacques Villeneuve BAR Honda 1.14.935 (55) 9.- H-H. Frentzen Arrows 1.15.131 ( 32 ) 10.- Olivier Panis BAR Honda 1.15.145 ( 29) 11.- Takuma Sato Jordan 1.15.372 (66 ) 12.- Fernando Alonso Renault 1.15.378 (49) 13.- Jarno Trulli Renault 1.15.692 (44) 14.- Pedro de la Rosa Jaguar 1.15.733 (38) 15.- Marc Webber Minardi 1.16.652 (49) 16.- Alex Yoong Minardi 1.18.638 (78)