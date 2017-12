Massa escapa ileso de acidente na Espanha O piloto brasileiro Felipe Massa escapou ileso de um acidente, nesta quarta-feira, durante treinos com o carro da Sauber no circuito espanhol de Montmeló, nos arredores de Barcelona. Na quarta volta dos testes, uma das rodas se soltou aspós a quebra da suspensão dianteira e o carro bateu forte contra a mureta de proteção da pista. Massa saiu carro andando e foi levado para o posto médico do circuito. O piloto teria se sentido mal e chegado a demaiar por duas vezes. Em seguida, o piloto brasileiro foi levado para o Hospital Geral da Catalunha onde foi submetido a exames. Massa ainda permanece internado, sob observação, mas garantiu que se manteve consciente o tempo todo. ?Em vista do que aconteceu, ele está bem?, disse Ilka Wendlandt, assessora de comunicações da equipe suíça. "Queremos apenas tranqüilizar os familiares dele. Asseguramos que não há nenhum problema mais grave com o piloto?, acrescentou ela. O brasileiro, que hoje substituia seu companheiro de equipe, o italiano Giancarlo Fisichella nos testes, perdeu o controle do carro na reta final do circuito. Depois de rodar várias vezes, o carro bateu contra o muro.