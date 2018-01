Massa está em clima de despedida Contratado da Ferrari para 2006, Felipe Massa vive seu momento de celebridade no GP do Brasil. Onde quer que vá em Interlagos, fotógrafos, cinegrafistas, repórteres e fãs acompanham o piloto paulista de 24 anos. Ele vai substituir Rubens Barrichello na principal escuderia da Fórmula 1 na próxima temporada. Portanto, a três provas do final do campeonato, é natural que fale de sua equipe em tom de adeus. ?É minha despedida da Sauber em Interlagos, diante da torcida do meu país, e estou emocionado. Corri 50 GPs com esse time, eles me deram oportunidade de começar. Estou ao mesmo tempo triste e alegre?, disse Massa. ?E sei que a partir do momento que vestir o macacão vermelho, o assédio será ainda maior.? Para tentar marcar sua passagem pela Ferrari, Massa pretende começar o trabalho construindo um bom ambiente. E a experiência acumulada como piloto de testes da equipe italiana já conta bastante. ?Conheço todas as pessoas, fui a muitas corridas com eles, participei de reuniões. A adaptação com certeza vai ser rápida?, explicou o brasileiro, que não teme a convivência com seu novo companheiro. ?O Schumacher sempre me tratou muito bem. Temos tudo para fazer uma boa dupla.?