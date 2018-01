Massa está perto da Jordan, diz jornal Dispensado da Sauber, o piloto brasileiro Felipe Massa está muito perto de ser contratado pela Jordan, segundo informações veículadas nesta quarta-feira pela revista italiana especializada em automobilismo, Autosprint. ?Temos mais de 50% de chances de acertar?, disse à revista, o representante do piloto, Ricardo Tedeschi. Se a negociação progredir, Massa vai ser o companheiro de equipe do italiano Giancarlo Fisichella. Há menos de um mês, a Sauber anunciou a contratação do alemão Heinz-Harald Frentzen para a temporada 2003, mas vai correr o GP dos Estados Unidos, no próximo final de semana. O brasileiro foi substituído depois de ter sido punido pela FIA com perda de 10 posições no grid de largada.