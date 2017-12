Massa estréia dia 12 de dezembro na Sauber Já está marcada a data do primeiro treino de Felipe Massa com sua nova equipe, a Sauber: dia 12 de dezembro, em Jerez de la Frontera, Espanha. Mas antes dará continuidade ao seu trabalho na Ferrari. O piloto brasileiro treina com o time italiano a partir do dia 25 em Barcelona. Junto do seu empresário Nicolas Todt, Massa disse nesta terça-feira, em São Paulo, que a Sauber está produzindo um novo carro de verdade, ainda que o supertúnel de vento da escuderia não esteja pronto. "Usamos o da Lola, na Inglaterra", revelou. O novo Sauber terá em 2004, de acordo com Massa, o mesmo motor da Ferrari e o câmbio utilizado este ano no modelo F2003-GA, atual campeão do mundo. "Não há dúvida de que a Sauber será mais forte", prometeu. Antes disso tudo, Massa disputa no fim de semana as 500 Milhas de Kart da Granja Viana, competição que já venceu duas vezes, em 1997 e no ano passado.