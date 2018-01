Massa estréia muito bem na Ferrari Excelente a estréia de Felipe Massa na Ferrari, como piloto de testes. Nesta sexta-feira, no seu primeiro contato com o modelo F2002, Massa registrou a bela marca de 57 segundos e 751 milésimos para os 2.976 metros do circuito de Fiorano, na melhor das 86 voltas completadas, sendo 15 no traçado curto, de 1.413 metros. O melhor tempo do carro nessa pista de testes da Ferrari foi obtido por Michael Schumacher, dia 12 de julho, 57s476. A marca de Massa é apenas 275 milésimos pior. Mais uma vez Massa demonstrou seus superdotes de velocidade. Sem nunca ter guiado o veloz carro italiano, já se aproximou bastante dos melhores tempos de Schumacher. Massa realizou também diversos testes de largada no ensaio desta sexta-feira. Segunda-feira, o brasileiro volta à pista de Fiorano enquanto Schumacher e Luca Badoer, o outro piloto de testes, iniciam outra semana de trabalho em Jerez de la Frontera, Espanha, com o novo F2003-GA e o F2002. Rubens Barrichello teve um problema muscular nas costas, terça-feira em Ímola, e não deve participar do treino. A única coisa a se lamentar na estréia de Massa na Ferrari foi a falta de sensibilidade da assessoria de imprensa da equipe, que não divulgou uma palavra do piloto, depois de ele realizar seu sonho de guiar o carro de Fórmula 1 de Maranello. David Richards, diretor da BAR, e Paul Stoddart, sócio da Minardi, reprovaram nesta sexta-feira a atitude de Frank Williams e Ron Dennis de procurar a Arbitration Board para acionar a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), por serem contra o regulamento imposto pela entidade. Max Mosley, presidente da FIA, definiu a reação dos dois como "tempestade em copo d?água."