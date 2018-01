Massa fará primeiro treino pela Sauber Independente às pressões para que a prova de Indianápolis seja realizada - cogitou-se de não se realizar o GP dos EUA em virtude dos ataques terroristas a Nova York e Washington - as escuderias de Fórmula 1 iniciam nesta terça-feira nova série de treinamentos. McLaren, BAR, Jordan e Arrows, que usam pneus Bridgestone, trabalham em Silverstone. A Ferrari, também time dos japoneses, testa em Fiorano, enquanto Felipe Massa, brasileiro de 20 anos que pode substituir Kimi Raikkonen na Sauber, faz amanhã no time suíço o primeiro dos três dias de treinos no circuito de Mugello. As equipes da Michelin, Williams, Benetton, Jaguar e Prost estão a partir de amanhã no Estoril, em Portugal. Dois brasileiros na nova geração, Ricardo Sperafico e Antonio Pizzonia, da Fórmula 3000, estão sendo testados pela Williams.