Massa faz 3º tempo em treino O piloto alemão da Sauber, Nick Heidfield, marcou o melhor tempo no segundo dia de testes que várias equipes da Fórmula 1 realizam em Cheste, nas proximidades de Valencia, na Espanha. Heidfield deu 99 voltas e na melhor delas, cravou o tempo de 1:13.717. O japonês Takuma Sato, da Jordan, foi o segundo, com o tempo de 1:13.836 (73 voltas). Outro bom desempenho da Sauber ficou por conta do brasileiro Felipe Massa. Ele marcou o tempo de 1:13.933, o terceiro melhor do dia. Veja os tempos desta terça-feira em Cheste. 1. Nick Heidfield (ALE) Sauber 1:13.717 (99 voltas) 2. Takuma Sato (JAP) Jordan 1:13.836 (73) 3. Felipe Massa (BRA) Sauber) 1:13.933 (91) 4. Juan Pablo Montoya (COL) Williams) 1:14.025 (55) 5. Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:14.037 (57) 6. Marc Gené (ESP) Williams 1:15.038 (66) 7. Fernando Alonso (ESP) Renault 1:15.340 (49) 8. Jenson Button (ING) Renault 1:15.771 (39) 9. Giancarlo Fisichella (ITA Jordan 1:15.968 (53) 10. Max Webber (AUS) Minardi 1:18.048 (14) 11. Alex Yoong (MAL) Minardi 1:21.002 (21)