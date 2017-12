Massa faz 4º tempo; Rubinho é 8º em Jerez Depois de dois dias de resultados relativamente fracos (10º e 12º), o piloto brasileiro Felipe Massa foi bem nesta quinta-feira, nos treinos que a Sauber - e mais oito equipes - realizaram no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. O brasileiro deu 90 voltas e em sua melhor passagem conseguiu o tempo de 1min17s388, obtendo o quarto tempo do dia. Rubens Barrichello fez um treino apenas regular. O piloto da Ferrari ficou na oitava posição, ao fazer 1min17s667. O melhor tempo de hoje foi do piloto de provas da Renault, o francês Franck Montagny, que marcou 1min17s051. A exemplos dos dois dias anteriores, a BAR foi bem. O japonês Takuma Sato cravou 1min17s174 e ficou com o segundo tempo do dia. Veja os trempos desta quinta-feira em Jerez 1. Franck Montagny (FRA/Renault) 1:17.051 (90 voltas) 2. Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) 1:17.174 (105) 3. Jarno Trulli (ITA/Renault) 1:17.252 (91) 4. Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) 1:17.388 (90) 5. Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber-Petronas) 1:17.391 (84) 6. Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:17.529 (109) 7. Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) 1:17.554 (60) 8. Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:17.667 (99) 9. Mark Webber (AUS/Jaguar Cosworth) 1:17.717 (116) 10. Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW) 1:17.785 (73) 11. Anthony Davidson (ING/BAR-Honda) 1:18.179 (37) 12. Christian Klien (AUT/Jaguar Cosworth) 1:18.250 (92) 13. Alex Wurz (AUT/McLaren-Mercedes) 1:18.609 (39) 14. Nick Heidfeld (ALE/Jordan) 1:19.449 (93)