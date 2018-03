Massa faz a pole na Fórmula 3000 O paulista Felipe Massa confirmou o favoritismo e vai largar na frente da segunda etapa do Campeonato Europeu de Fórmula 3000, que acontecerá neste domingo, a partir das 10 horas (horário de Brasília), no circuito italiano de Pergusa. Massa, da Draco Racing, conquistou a segunda pole do ano com uma vantagem de mais de um segundo sobre o italiano Thomas Biagi. O catarinense Leonardo Nienkötter surpreendeu ao marcar o 3º tempo e o brasiliense Vítor Meira sairá apenas em 19º.