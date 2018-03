Massa faz o melhor tempo da 1.ª sessão de treinos na Turquia

O piloto brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Turquia. Massa deu sua melhor volta em 1min27s323. O segundo lugar ficou com o finlandês Heikki Kovalainen, da McLaren, que se recuperou da forte batida sofrida no GP da Espanha . Seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton foi o terceiro. Eles ficaram 133 e 429 milésimos atrás de Massa, respectivamente. O brasileiro da Honda, Rubens Barrichello, ficou na oitava posição, com 1min29s068, enquanto Nelsinho Piquet, da Renault, terminou em nono, ao cravar 1min29s082. Os pilotos não correram durante os primeiros 45 minutos do treino, porque que a pista se encontrava molhada.Os tempos desta primeira sessão de treinos livres foram os seguintes: CLASSIFICAÇÃO DOS TREINOS: 1.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min27s323 2.º Heikki Kovalainen (FIN/McLaren) - 1min27s456 3.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min27s752 4.º Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1min28s284 5.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min28s919 6.º Kazuki Nakajima (JPN/Williams) - 1min29s002 7.º Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber) - 1min29s024 8.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min29s068 9.º Nelson Piquet Jr. (BRA/Renault) - 1min29s082 10.º Timo Glock (ALE/Toyota) - 1min29s103 11.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min29s329 12.º Robert Kubica (POL/BMW-Sauber) - 1min29s330 13.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min29s367 14.º Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min29s756 15.º Giancarlo Fisichella (ITA/Force India) - 1min29s811 16.º Mark Webber (AUS/Red Bull Racing) - 1min30s088 17.º David Coulthard (ESC/Red Bull Racing) - 1min30s340 18.º Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) - 1min30s388 19.º Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso) - 1min30s426 20.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1min30s732