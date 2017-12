Massa faz o segundo tempo em Ímola O piloto brasileiro da Sauber, Felipe Massa voltou a treinar bem nesta quarta-feira e estabeleceu o segundo tempo nos testes coletivos da Fórmula 1 em Ímola, na Itália. Massa deu 67 voltas e na melhor delas, fez o tempo de 1min21s291, ficando atrás apenas da Renault do italiano Jarno Trulli, que fez 1min21s250. A Sauber espera concluir amanhã os preparativos para a prova de estréia do campeonato, no Grande Prêmio da Austrália, diz 7 de março. ?O carro está melhorando a cada dia, especialmente o equilíbrio?, disse Massa. Luca Badoer (Ferrari) foi o terceiro do dia: 1min21s416.