Massa fica com a pole para o Desafio Internacional de kart Felipe Massa conquistou neste sábado a pole position para o Desafio Internacional das Estrelas, prova de kart que está reunindo astros das principais categorias mundiais no Kartódromo Internacional dos Ingleses, em Florianópolis. Antonio Pizzonia larga em segundo e Nelsinho Piquet em terceiro. Contando os GPs do Japão e do Brasil na Fórmula 1 e as 500 Milhas Granja Viana de kart, esta foi a quarta pole seguida do piloto da Ferrari. Neste domingo, a primeira das duas baterias, com duração de 20 minutos, começará às 10h30, com transmissão ao vivo pela TV Globo. A corrida de fundo, com 30 minutos e ordem de largada dos oito primeiros invertida em relação à chegada da abertura do programa, está prevista para as 15 horas, com exibição pelo SporTV. Vestindo o macacão verde-amarelo usado no GP do Brasil, Massa não escondeu o alívio com o resultado. ?Foi uma volta excelente. Na classificação já senti que o carro estava muito bom. Os tempos dos dez pilotos foram muito competitivos e foi tudo perfeito. Estou feliz por conquistar minha a quarta pole seguida e quero agora a vitória que não veio na Granja. As corridas prometem. A maioria está em um nível muito próximo e isso significa bastante disputa?, comentou o piloto da Ferrari. A expectativa da organização da prova é que os 8 mil lugares estejam totalmente ocupados neste domingo. Ainda há ingressos disponíveis nas bilheterias do kartódromo, ao preço de R$ 15,00 e R$ 7,00 (estudantes). Morador na cidade de Florianópolis, Gustavo Kuerten dará a bandeirada ao vencedor da primeira bateria. Ordem de largada da primeira bateria: 1.º Felipe Massa (SP), 41s619, média de 89.78 km/h 2.º Antonio Pizzonia (AM), 41s793 3.º Nelsinho Piquet (DF), 41s801 4.º Lucas Di Grassi (SP), 41s985 5.º Luciano Burti (SP), 42s008 6.º Enrique Bernoldi (PR), 42s274 7.º Felipe Giaffone (SP), 42s282 8.º Marcos Gomes (SP), 42s322 9.º Vitantonio Liuzzi (IT), 42s345 10.º Vitor Meira (DF), 42s391 11.º Ricardo Zonta (SP), 41s831 12.º João Paulo Oliveira (SP), 41s846 13.º Tony Kanaan (BA), 41s857 14.º Alexandre Barros (SP), 42s002 15.º Xandynho Negrão (SP), 42s048 16.º Popó Bueno (RJ), 42s108 17.º Robert Doornbos (NL), 42s157 18.º Hoover Orsi (MS), 42s205 19.º Giuliano Losacco (SP), 42s224 20.º Jaime Câmara (GO), 42s351 21.º Cacá Bueno (RJ), 42s397 22.º Rubens Barrichello (SP), 42s407 23.º Tarso Marques (PR), 42s428 24.º Tiago Monteiro (PT), 42s476 25.º Jean Alesi (FR), 43s052