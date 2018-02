Massa fica em terceiro nos treinos da F-1 na Espanha

O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, foi o terceiro mais rápido no segundo dia de treinos da Fórmula 1 no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, enquanto o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, foi o melhor do dia. O vice-campeão mundial conseguiu a melhor volta desta quarta-feira (1min19s371), enquanto o segundo foi o escocês David Coulthard, da Red Bull Racing (1min19s421). Massa, por sua vez, cravou 1min19s761. A quarta melhor marca ficou com o atual campeão mundial da categoria, o finlandês Kimi Raikkonen, com o tempo de 1min19s779. Mais dois brasileiros estiveram na pista. Nelsinho Piquet, reserva da Renault, ficou em sexto lugar, enquanto Rubens Barrichello, da Honda, acabou na 18.ª posição. Classificação dos treinos desta quarta-feira: 1.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min19s371 2.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min19s421 3.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min19s761 4.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min19s779 5.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min19s887 6.º Nelsinho Piquet (BRA/Renault) - 1min19s982 7.º Christian Klien (AUT/Force India) - 1min20s187 8.º Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso) - 1min20s398 9.º Giancarlo Fisichella (ITA/Force India) - 1min20s47 10.º Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1min20s487 11.º Timo Glock (ALE/Toyota) - 1min20s523 12.º Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) - 1min20s533 13.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min20s671 14.º Andreas Zuber (AUT/Super Aguri) - 1min20s897 15.º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min20s944 16.º Niko Hulkenberg (ALE/Williams) - 1min21s068 17.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min21s076 18.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min21s184 19.º K. Kobayashi (JAP/Toyota) - 1min21s699 20.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min22s875