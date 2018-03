Massa garante a pole do Grande Prêmio da Turquia

O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, venceu o primeiro duelo contra o companheiro de equipe e garantiu a pole-position do Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 ao fazer a volta mais rápida da terceira parte do treino de classificação, disputado neste sábado, em Istambul. Desta forma o brasileiro alcança sua 12.ª pole em 92 provas disputadas e a terceira seguida na prova turca. A largada para a quinta etapa da temporada será às 9 horas (pelo horário de Brasília) deste domingo. A prova terá transmissão ao vivo pela Rede Globo. Veja também: Hamilton nega que tenha fornecido 19 mil euros à GPDA Rubens Barrichello: 257 corridas e muita história para contar Pole dá a Massa boa chance de vitória GP da Turquia Heikki Kovalainen, da McLaren, vai largar em segundo, logo à frente do companheiro de equipe, Lewis Hamilton. O outro piloto da Ferrari, Kimi Raikkonen, vai largar em quarto. Rubens Barrichello, da Honda, ficou com a 12.ª posição e Nelsinho Piquet foi o 17.º. Grid para o GP da Turquia: 1.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min27s617 2.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min27s808 3.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min27s923 4.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min27s936 5.º - Robert Kubica (POL/BMW-Sauber), 1min28s390 6.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min28s417 7.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min28s422 8.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min28s836 9.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber), 1min28s882 10.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min29s959 11.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min27s012 12.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), 1min27s219 13.º - Jenson Button (ING/Honda), 1min27s298 14.º - Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso), 1min27s412 15.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min27s806 16.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min27s547 17.º - Nelsinho Piquet (BRA/Renault), 1min27s568 18.º - Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso), 1min27s621 19.º - Adrian Sutil (ALE/Force Índia), 1min28s325 20.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Force Índia), 1min27s807* * punido com a perda de três posições (Com informações da EFE)