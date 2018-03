Massa garante que Ferrari vai brigar pela vitória

Quarto colocado nos treinos livres desta quinta-feira, o brasileiro Felipe Massa acredita que a Ferrari pode brigar pela vitória no GP de Mônaco, em uma pista em que historicamente a McLaren costuma ter um desempenho superior. "Não consegui fazer uma boa volta com os pneus macios, mas se compararmos hoje com o mesmo período do ano passado, acredito que evoluímos. Mudamos as configurações do carro e acredito que nos beneficiaremos disto", afirmou. Massa, no entanto, reconheceu a força da equipe britânica. Lewis Hamilton fez o melhor tempo desta quinta-feira. "Os nossos adversários são muito fortes aqui, mesmo sem saber com quanto de combustível eles treinaram". No ano passado, Felipe Massa conseguiu o terceiro melhor tempo no treino de classificação e terminou a prova, vencida por Fernando Alonso, no mesmo lugar. A Ferrari não consegue vencer em Montecarlo desde 2001.