Massa garante que permanece na F-1 O piloto brasileiro Felipe Massa garante que permanecerá na Fórmula 1. Em entrevista exclusiva para a Agência Estado, Massa explica que está estudando duas opções: atuar como piloto de testes da Sauber em 2003 e voltar a competir em 2004 pela mesma equipe, ou assinar um contrato com a Jordan já para o próximo ano. "Estou estudando qual será a melhor opção para minha carreira e espero que em breve eu possa anunciar qual será meu destino", afirmou o brasileiro, de passagem por Genebra. Massa, apesar de ter pontuado em sua primeira temporada na Fórmula 1, será substituído na Sauber pelo alemão Heinz-Harald Frentzen, que não conseguiu sequer um ponto em toda a temporada passada. O brasileiro, de 21 anos, garante que a decisão da equipe suíça de não incluí-lo como um dos dois pilotos para a próxima temporada não afetou sua relação com o chefe da escuderia, Peter Sauber. "Não fiquei feliz, obviamente, mas sou novo e sei que ainda terei oportunidades pela frente." O piloto confirmou que está em negociações com a Jordan para correr em 2003, como companheiro do italiano Giancarlo Fisichella. "Ainda não existe nada definido (com a Jordan) e mesmo se eu ficar como piloto de testes na próxima temporada, sei que voltarei em 2004 com mais experiência." Outro brasileiro, Enrique Bernoldi, também estaria em negociações para atuar pela Jordan. Novas Regras - Apesar de apoiar as novas regras para tornar a Formula 1 mais competitiva, Massa alerta que o domínio de Michael Schumacher e da Ferrari no esporte não estará ameaçado, pelo menos não em 2003. "Schumacher já é o melhor piloto da categoria e se o carro mantiver o desempenho deste ano, não tem para ninguém", afirmou. "O que ocorrerá é que teremos algumas surpresas, principalmente no grid de largada", explicou Massa. Com as novas regras, cada piloto terá o direito a uma volta totalmente livre de tráfego para marcar seu tempo. "Os pilotos terão que pensar mais na largada e não poderão cometer erros." O Mundial de 2003 começa no dia 9 de março, na Austrália, e os brasileiros já confirmados são Rubens Barrichello, na Ferrari, Cristiano da Matta, na Toyota, e Antonio Pizzonia, na Jaguar. "O Brasil estará bem representado na próxima temporada", completou Massa.