Felipe Massa irá pilotar primeiro carro testado por Ayrton Senna na F-1

A Williams confirmou oficialmente nesta terça-feira o calendário de eventos que contará com a participação da tradicional equipe, em Birmingham, na Inglaterra, entre quinta e domingo desta semana. E entre as atrações do evento, promovido pela publicação britânica Autosport, estará Felipe Massa, que terá o prazer de guiar aquele que foi o primeiro carro de Fórmula 1 testado por Ayrton Senna, em 1983.

Massa conduzirá o modelo FW08C, com o qual o tricampeão mundial de F-1, morto em 1994, quebrou o recorde da pista do circuito de Donington Park, na Inglaterra, já neste primeiro teste. Naquela ocasião, Senna já deu uma clara demonstração do seu talento, pouco depois de dar dois toques no aerofólio do carro e dizer: "É hoje", com a confiança de quem já estava pronto para dominar os monopostos mais rápidos do mundo.

No ano seguinte, em 1984, o brasileiro estrearia na F-1 com um carro da pequena Toleman, mas já naquela temporada exibiu força ao pontuar em cinco corridas, tendo conquistado, inclusive, um incrível segundo lugar no GP de Mônaco, então vencido por Alain Prost, que se tornaria mais tarde o seu grande rival na categoria.

E Senna não será o único ex-piloto de destaque lembrado neste evento promovido pela Autosport. Os britânicos Damon Hill e Nigel Mansell irão conduzir os carros da Williams com os quais conquistaram os respectivos Mundiais de 1996 e 1992. O primeiro deles pilotará o modelo FW18, com motor Renault, que estatisticamente é o melhor carro da história da equipe inglesa, pois com ele o time ganhou 12 das 16 provas da temporada de 1996.

Mansell, por sua vez, guiará o modelo FW14B, com o qual ganhou nove corridas no Mundial de 1992 e se sagrou campeão com cinco provas de antecedência, assim como aconteceu com a própria Williams na disputa do Mundial de Construtores daquele ano.

Para completar, o primeiro carro produzido pela Williams, o FW06, de 1978, estará em exposição no evento que será realizado nesta semana na Inglaterra.