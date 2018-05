Massa lembra homenagem nos boxes e exalta 'lado humano' da F-1

Quatro dias após fazer sua despedida como piloto da Fórmula 1 em Interlagos, Felipe Massa ainda se diz surpreso com a homenagem recebida das outras equipes nos boxes do autódromo paulistano, na tarde de domingo. Ele foi aplaudido pelos membros de diversos times enquanto percorria o pit lane à pé depois de abandonar o GP do Brasil com uma batida na subida do Café.

"São cenas que eu não podia imaginar quando eu entrei no pit lane. Com a bandeira do Brasil na mão, eu levantei a cabeça e vi os mecânicos da Mercedes, com seus macacões, saírem dos seus postos para vir até os boxes e me aplaudir", lembrou o piloto da Williams, em sua coluna no site norte-americano Motorsport.com.

"E aí o pessoal da Ferrari e da Williams fizeram o mesmo. Se a nossa garagem fosse mais longe, no fim do pit lane, acho que outras equipes fariam o mesmo. Foi uma cena incrível e algo que eu pessoalmente nunca vi num pit lane durante uma corrida", disse o brasileiro, ovacionado quando faltavam ainda 20 voltas para o fim da prova em Interlagos.

Para Massa, a homenagem de outras equipes mostra que "há um lado humano" na F-1. "Enquanto muitas pessoas acham frequentemente que a F-1 é um mundo muito cínico, há também um lado humano. E eu tive a sorte de poder viver esta experiência."

A homenagem a Massa começou logo após sua saída do carro, após batida na subida do Café. "Quando eu saí do carro eu já podia ouvir os aplausos do público. E, logo em seguida, um comissário da prova me deu uma bandeira do Brasil. Eu olhei para ele para agradecer e vi que estava em lágrimas", lembrou o piloto da Williams.

"Foi uma cena muito emotiva, que mexeu muito comigo e eu fui caminhando até o pit lane, ouvindo os gritos da torcida que vinham aumentando. Fiquei muito emocionado", recordou. Massa ainda fará sua despedida da Fórmula 1 na última etapa do ano, em Abu Dabi, no dia 27.