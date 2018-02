Massa lidera dobradinha da Ferrari no 2.º treino livre Austrália - Com pista seca no circuito de Albert Park, em Melbourne, o brasileiro Felipe Massa deu o troco em Fernando Alonso e foi o mais rápido - com 1min27s353 - da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália. O espanhol, que foi o mais rápido na primeira tomada de tempos, levou sua McLaren apenas ao sétimo lugar, com 1min28s040. Pelo menos nos treinos livres, a Ferrari confirmou a condição de favorita à pole position - o finlandês Kimi Raikkonen ficou com o segundo melhor tempo, 1min27s750. O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, fez o terceiro tempo, com 1min27s829. Rubens Barrichello ficou apenas em 15.º lugar, logo atrás do companheiro de Honda Jenson Button. O brasileiro teve um mau dia na Austrália: perdeu o controle de seu carro, rodou e parou na proteção de pneus, provocando a interrupção do treino por cerca de 20 minutos. O finlandês Heikki Kovalainen foi outro que teve problemas e precisou usar o carro reserva. O treino oficial que define o grid de largada está marcado para a meia-noite desta sexta-feira. Confira os tempos do 2.º treino livre 1.º - Felipe Massa (BRA) - Ferrari - 1min27s353 2.º - Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari - 1min27s750 3.º - Lewis Hamilton (ING) - McLaren - 1min27s829 4.º - Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min27s941 5.º - Nick Heidfeld (ALE) - BMW - 1min27s970 6.º - Alexander Wurz (AUT) - Williams - 1min27s981 7º - Fernando Alonso (ESP) - McLaren - 1min28s040 8º - Nico Rosberg (ALE) - Williams - 1min28s055 9.º - Robert Kubica (POL) - BMW - 1min28s281 10.º - David Coulthard (ESC) - RBR - 1min28s495 11.º - Anthony Davidson (ING) - Super Aguri - 1min28s727 12.º - Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min28s921 13.º - Takuma Sato(JAP) - Super Aguri - 1min29s009 14.º - Jenson Button (ING) - Honda - 1min29s066 15.º - Rubens Barrichello (BRA) - Honda - 1min29s542 16.º - Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min29s574 17.º - Mark Webber (AUS) - Williams - 1min29s801 18.º - Heikki Kovalainen (FIN) - Renault - 1min30s097 19.º - Scott Speed (EUA) - Toro Rosso - 1min30s383 20.º - Adrian Sutil (ALE) - Spyker - 1min31s108 21.º - Christijan Albers (HOL) - Spyker - 1min31s175 22.º - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Toro Rosso - 1min31s693