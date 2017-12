Massa marca ponto e quebra tabu Com o sexto lugar conquistado no Grande Prêmio da Europa neste domingo, o piloto brasileiro Felipe Massa quebrou um tabu da Sauber. Foi a primeira vez que a equipe suíça pontuou em Nurburgring desde quando foi criada em 1993. Com o resultado, Massa subiu para 11º na classificação geral com 4 pontos. Além de marcar um ponto, o brasileiro levou vantagem sobre o companheiro de equipe, o alemão Nick Heidfeld. O alemão terminou em 7º, depois de perseguir o brasileiro por 60 voltas. Massa fez uma de suas melhores provas nesta temporada. Saiu em 11º e ganhou duas posições na primeira curva. ?Acho que fiz uma excelente largada e resolvi minha corrida nesse momento. Vi que todo mundo preferiu fazer a curva por dentro, então sobrou toda a parte de fora para mim?, explicou ele através de sua assessoria de imprensa.