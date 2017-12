Massa: ´McLaren não dominará no Canadá´

O piloto brasileiro Felipe Massa, da Ferrari e terceiro colocado do Mundial de pilotos da Fórmula 1, afirmou nesta quinta-feira que o domínio dos carros da McLaren não se repetirá no Grande Prêmio do Canadá, no próximo fim de semana. Massa, que em Mônaco acabou na terceira posição cerca de 1 minuto atrás do espanhol Fernando Alonso, disse que o que aconteceu no Principado foi um caso isolado e que agora o campeonato chega a duas provas que se adaptam melhor aos carros vermelhos da escuderia italiana. "Estou completamente certo de que estamos totalmente preparados para as duas próximas corridas [Canadá e Estados Unidos], e inclusive para as seguintes", declarou o brasileiro. Para Massa, o campeonato está muito disputado, "com quatro pilotos lutando em cada corrida pela vitória", e que não há margem alguma para o erro. O piloto brasileiro acredita que a Ferrari tem todos as condições de fazer uma dobradinha em Montreal. "História conta, sim. Temos condições de fazer uma dobradinha aqui." O alemão Michael Schumacher ganhou seis vezes a prova canadense pela escuderia. E algumas das funções de Schumacher na equipe são exercidas, agora, por Massa. "Eu ligo para os engenheiros, digo como o carro se comporta, as áreas que mais necessitamos evoluir, acompanho tudo de perto e conto, hoje, com admiração de todos." (Com Livio Oricchio)