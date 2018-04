Massa mira evolução em treino e projeta novo pódio

VARSÓVIA - Motivado pelo bom resultado na Espanha, Felipe Massa já projeta repetir em Mônaco o pódio conquistado em Barcelona, na etapa passada da Fórmula 1. O brasileiro, no entanto, admite que a Ferrari precisa melhorar seu desempenho no treino classificatório para poder brilhar nas ruas estreias de Montecarlo.

"Melhoramos bastante neste ano, desde o carro até a dinâmica dentro da equipe. Mostramos que somos competitivos, mas claramente ainda precisamos melhorar, principalmente nos treinos classificatório. Todos estamos cientes disso", afirmou o brasileiro.

A evolução na sessão classificatória será decisiva para a equipe italiana em Mônaco, dada a dificuldade de se fazer ultrapassagens nas ruas do circuito improvisado. "A posição no grid é muito mais importante do que em qualquer outra etapa. Então esperamos fazer tudo certo no sábado", disse o piloto, na expectativa por um novo pódio na temporada.

"Meu objetivo é muito simples: sempre brigar por um lugar no pódio", afirmou. "Gosto de pilotar em Mônaco, em parte por se tratar de uma segunda corrida em casa, porque eu moro lá também. Você sempre está no limite, muito perto do muro de proteção. Não há espaço para erros". O GP de Mônaco será disputado no próximo domingo, nas ruas de Montecarlo.