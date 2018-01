Massa não considera GP como decisivo pra si Felipe Massa desmentiu, nesta quinta-feira, que o GP de Bahrein, cujos treinos livres começam nesta sexta no belo circuito de Sakhir, representa o seu momento da verdade na temporada. ?Estamos ainda na segunda etapa do campeonato. Dependendo de como as coisas se desenvolverem aqui, pode mudar tudo na classificação. Não vou alterar minha maneira de trabalhar por causa do que aconteceu na Malásia.? A imprensa italiana questionou depois de Massa errar na etapa de Kuala Lumpur e Fernando Alonso, da McLaren, assumir a liderança do Mundial, se a direção da Ferrari não deveria concentrar suas atenções em Kimi Raikkonen, parceiro de Massa, que tem 16 pontos diante de apenas 7. Michael Schumacher perdeu o título, ano passado, porque Alonso, então na Renault, foi muito regular na fase inicial da disputa, como agora. Alonso venceu em Sepang e foi segundo na Austrália. Soma 18 pontos. O desgaste com o erro na tentativa de ultrapassar Lewis Hamilton e cair de terceiro para quinto, na Malásia, levou Massa conversar com Michael Schumacher. ?Confidencial?, disse, na pista barenita, sobre o teor. ?Ele faz parte da equipe, falamos sempre.? Segundo contou, Schumacher, como qualquer outro piloto, também arriscaria ganhar a posição de Hamilton. ?Estamos aqui para vencer.? Demonstrou não gostar do rótulo de favorito que lhe foi colocado depois do resultado dos testes realizados no mesmo circuito de Sakhir, de 22 de fevereiro a 1.º de março. ?Saí daqui como favorito por vocês [imprensa], não por mim. Sei o que é disputar um campeonato. De um dia para o outro mudam o que pensam a seu respeito.? Os maiores prognósticos vieram de Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1. Ao final de seis dias de treinos, em Sakhir, Massa registrou o melhor tempo dentre todos os pilotos, 1min29s989, e foi também um dos que mais voltas completou no tórrido traçado de 5.412 metros: 452. A corrida, domingo, terá 57 voltas, ou seja, Massa percorreu a distância equivalente a 8 GPs. ?Sim, fomos bem aqui naqueles testes, acredito que seremos competitivos, mas vimos na Malásia como a McLaren cresceu e as condições, agora, são um pouco diferentes de quanto treinamos.?