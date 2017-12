Massa organiza prova de kart em Bauru Tudo começou com uma brincadeira entre amigos: promover uma corrida de kart com pilotos de algumas das principais categorias do automobilismo mundial. Não no formato das 500 Milhas da Granja Viana, com suas 12 horas de duração, mas uma corrida bem mais curta, meia hora apenas, onde o que está em jogo é, mais do que qualquer outra coisa, a velocidade. Essa é a proposta de Felipe Massa, da equipe Ferrari. Dia 11 de dezembro, em Bauru, ele e seu amigo Carlos Romagnoli irão reunir 25 pilotos no I Desafio das Estrelas. ?Ninguém terá do que reclamar. Karts e motores serão novos, sorteados, e os pilotos terão um jogo de pneus para disputar a classificação e duas corridas de 30 minutos?, diz Massa. ?Bauru está em festa.? Não é para menos. Verá de perto além do piloto da Ferrari, Ricardo Zonta, Antonio Pizzonia e Enrique Bernoldi, da F-1, Tony Kanaan, Helio Castro Neves, talvez Vitor Meira, da Indy, mais Lucas di Grassi, 3.º no Europeu de F-3, Alexandre Barros, do Mundial MotoGP, Christian Fittipaldi, Cacá e Popó Bueno da Stock Car, dentre outros. RED BULL ? A contratação de Adrian Newey, ex-McLaren, confirmada hoje, para ser o novo diretor-técnico da equipe, a partir de fevereiro, responde a que veio o time na F-1: ser campeão. Newey é o maior nome em engenharia na F-1.