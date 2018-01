Massa perto do acerto com a Sauber As chances de o Brasil ter um novo piloto na Fórmula 1 em 2002, e com muita probabilidade, dentre os melhores, estão nas mãos do suíço Peter Sauber. Nesta quinta-feira, em Mugello, na Itália, Felipe Massa concluiu o último teste da equipe no ano. Como vem fazendo desde o primeiro treino, voltou a impressionar ao estabelecer o melhor tempo do dia, com 1min25s228 (66 voltas), diante de 1min25s649 (68) de Jean Alesi, da Jordan. "Acho que fiz um bom trabalho e posso ficar com a vaga. Daqui para a frente a bola está com a Sauber", afirmou o piloto brasileiro. No sábado, os carros das equipes embarcam para a disputa do último GP da temporada, dia 14 em Suzuka, no Japão. Como o regulamento proíbe testes do fim do campeonato até 31 de dezembro, a Sauber só volta às pistas, para treinos particulares, no dia 1º de janeiro. "Nos próximos dias o Peter Sauber deve procurar o meu empresário (Ricardo Tedeschi) para conversar. Essa espera está me deixando muito ansioso", revelou Massa. "Toda a equipe veio me dar parabéns hoje depois do teste." O piloto brasileiro teve a oportunidade ainda de mostrar seu talento no asfalto molhado, já que no meio da tarde começou a chover. Nessa hora, Massa registrou 1min37s30, diante de 1min38s15 do experiente Jean Alesi. Os outros tempos desta quinta-feira, em pista seca: Darren Manning (BAR), 1min26s112 (39 voltas); Anthony Davidson (BAR), 1min26s432 (42) e Justin Wilson (Jordan), 1min27s612 (78). Desde o GP dos Estados Unidos já se dizia nos boxes da F1 que Massa será o substituto de Kimi Raikkonen na Sauber. O finlandês foi contratado pela McLaren para o lugar do Mika Hakkinen, que se aposentou. Depois do resultado do brasileiro nos três últimos dias de treinos o negócio pode ser considerado praticamente fechado. Mais um - Nesta sexta-feira, no circuito da Catalunha, em Barcelona, outra grande promessa do automobilismo brasileiro, Antonio Pizzonia, volta a treinar com a Williams-BMW. Novidade - Outro jovem piloto que deve estrear na Fórmula 1 em 2002 é o japonês Takuma Sato, 24 anos, atual campeão britânico de Fórmula 3. Sato deverá ser o companheiro de Giancarlo Fisichella na Jordan. O japonês tem apoio da Honda, fornecedor de motor do time irlandês. Alesi, que completou 200 GPs em Indianápolis, pode disputar em Suzuka sua última corrida de Fórmula 1.