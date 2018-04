Massa planeja retorno às pistas em 500 Milhas de kart

SÃO PAULO - O retorno de Felipe Massa às competições pode acontecer ainda neste ano. Enquanto a Ferrari conta com seus serviços apenas para 2010, o piloto se esforça para disputar as 500 Milhas da Granja Viana, tradicional prova do kartismo brasileiro, marcada para o dia 5 de dezembro. Ele aguarda a liberação dos médicos para poder competir.

Veja também:

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL - jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

"Se eles derem o OK, estarei lá", disse Massa, que se recupera de um acidente sofrido no dia 25 de julho, durante o treino classificatório para o GP da Hungria. A escuderia estuda a possibilidade de fazer um teste com o brasileiro ainda neste ano, mas ele não deve correr até a abertura do próximo Mundial.

As 500 Milhas da Granja Viana são disputadas desde 1997, e Massa conquistou o título duas vezes. A primeira foi justamente na edição de estreia, ainda no início da carreira, ao lado de outros pilotos então iniciantes. A segunda vitória, em 2002, aconteceu ao lado de Rubens Barrichello e Tony Kanaan, maiores campeões da prova, com oito títulos cada.